Индия решила запретить полеты более 280 вертолетов по причине участившихся крушений

Министерство обороны Индии полностью приняло решение полностью запретить полеты свыше 280 легких вертолетов Cheetah и Chetak. Это будет продолжаться до тех пор, пока национальная компания Hindustan Aeronautics Limited не займется комплексной проверкой безопасности каждого из них. Само решение прокомментировало оборонное ведомство страны. Здесь сообщили, что оно непосредственно связано с достаточно частыми крушениями винтокрылых машин.







В сообщении сказано, что "поводом для проведения комплексной проверки, в частности, послужила последняя катастрофа вертолета Cheetah в Западной Бенгалии 30 ноября, унесшая жизни трех человек".





Напомним, что год назад, 2015 год, весьма обеспокоенные участившимися ЧП жены кадровых офицеров, все-таки смогли добиться встречи с министром обороны Манохаром Паррикаром. В ходе этой встречи они потребовали вывести из эксплуатации вертолеты, которые разрабатывались свыше 50 лет назад. Дело в том, что их летная пригодность после ряда трагических инцидентов последних лет сегодня ставится под сомнение. Это мнение не только профессиональных летчиков, но и общественности. Обратим внимание, что лишь за период с 2012 по 2016 год в семи крушениях с участием таких вертолетов погибли 12 человек.





Несколько слов о парке легких вертолетов ВС Индии. Он в преобладающем большинстве состоит из таких вертолетов как Cheetah и Chetak. Они выпускались до недавнего времени HAL на основе лицензии ныне несуществующих французских фирм Aerospatiale и Sud Aviation.





В оборонном ведомстве страны обратили внимание на то, что с середины 1960-х годов удалось собрать 625 машин, "хотя HAL больше не строит их, производитель по-прежнему несет ответственность за содержание и ремонт".





До тех пор пока будет продолжаться техническая проверка таких вертолетов, военные будут продолжать использовать более современные передовые легкие вертолеты. Это такие воздушные судна как Dhruv и Cheetal.





В Министерстве обороны сообщили, что "мы также рассчитываем как можно быстрее получить вертолеты Ка-226Т, однако на организацию их производства в Индии совместно с Россией может уйти несколько лет".





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Т. Сокот



