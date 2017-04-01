Трех человек задержали по причине пожара и обрушения эстакады в Атланте

Полиция города Атланта (штат Джорджия) задержала трех человек, подозревая их в причастности к крупному пожару. Это привело к обрушению участка автомобильной эстакады. Об этом общественность проинформировал Кортез Стаффорд, официальный представитель Службы противопожарной охраны Атланты Кортез Стаффорд.







На пресс-конференции было сказано следующее: - "в связи с пожаром и обрушением были задержаны одна женщина и двое мужчин. Это пока все, что мы можем сообщить". Стаффорд отказался раскрыть подробности. Он также отказал предоставить конкретные основания для задержания.





Несколько слов об обрушении участка федеральной автотрассы 85, который пролегает через город. Он не привел к жертвам и травмированию людей.





По причине инцидента значительная часть шоссе оказалась перекрыта сразу в обоих направлениях. Поэтому восстановление эстакады нуждается "как минимум нескольких месяцев". Это сообщение принадлежит начальнику Управления транспорта штата Джорджия Расселлу Макмарри. В полной замене подлежат три секции эстакады, которые расположены в южном направлении. Еще две находятся в северном.





В этом районе пробки на автодорогах неизбежно станут постоянным явлением в течение ближайшего месяца, предупредил мэр Атланты Касим Рид. "Я считаю, что нам предстоит тяжелейший из вообще возможных транспортных кризисов", - констатировал он.





Представители городских властей сообщили, что пожар случился как раз над под эстакадой. Именно здесь находятся склады строительных материалов.





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Т. Сокот



