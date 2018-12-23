Последствия блокирования трассы участниками протестов "желтых жилетов" во Франции: погиб водитель погиб - 10-я смерть

Несколько слов о характере ДТП: водитель легковушки врезался в грузовик, который стоял на обочине по причине отсутствия возможности проехать дальше.



Ситуацию прокомментировали местные правоохранители. Они заявили, что водитель грузовика оставался с пострадавшим до того, как прибыла скорая помощь, в то время как "жилеты" почему-то разбежались.

К огромному сожалению, мужчина скончался спустя 15 минут.

Обратим внимание, что это уже 10-я смерть, которая так или иначе имеет отношение к протестам с начала выступлений "желтых жилетов".

Текст: Т. Сокот



