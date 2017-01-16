Бунт в одной из тюрем Бразилии: погибли не менее 30 человек

В ходе бунта в одной из Бразильских тюрем погибли по меньшей мере 30 человек. Жертв может оказаться и больше. Сначала было известно о десяти убитых, трое их которых были обезглавлены. Известно, что в тюрьме содержатся приблизительно 1200 заключенных, в то время как она рассчитана всего лишь на 620 человек.







Напомним, что бунт вспыхнул вечером 14 января в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти, что расположена на севере страны.





Напомним, что начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Самое масштабное в истории южноамериканской страны восстание в исправительном учреждении случилось 1 января, город Манаус, штат Амазонас. В ходе беспорядков, которые начались по причине противостояния враждующих преступных группировок, погибли люди - 56 человек.





Еще одна трагедия произошла в тюрьме штата Рорайма, север страны, 6 января. В этот день 33 заключенных нашли мертвыми. Одна из версий заключается в том, что погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии. Речь идет о "Красном командовании" и "Первом командовании столицы".





Вчера, воскресенье, 15 января, 20 человек неким образом смогли взорвать одну из стен здания, совершив, таким образом, побег из тюрьмы в штате Парана, юг страны. Двое заключенных были застрелены полицейскими. Они смогли остановить преступников.





Текст: Т. Сокот



