В результате ДТП с автобусом в ХМАО погибли люди

Транспортное средство столкнулось с двумя легковыми машинами и грузовиком. Согласно последним данным обнародованным данным в ДТП пострадал 21 человек. Всех пострадавших госпитализировали в окружную больницу в Ханты-Мансийск.







Что касается числа погибших в ДТП с участием рейсового автобуса, Ханты-Мансийский автономный округ, оно достигло 12 человек. Среди них оказалось 10 детей.





В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "по уточненным данным, в результате ДТП погибли 12 человек, включая 10 детей".





Эта цифра подтверждена в Главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.





В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "из разных источников стало известно о гибели 12 человек. Сколько из них взрослых и детей, - уточняется. Что касается пострадавших, то их всех осматривают медики, о диагнозах говорить пока рано".





Свои соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим в ДТП принес министр транспорта Максим Соколов.





Он сказал следующее: - "Это страшная трагедия, особенно учитывая, что в ней погибли дети. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Все обстоятельства этой аварии будут тщательным образом расследованы".





Несколько слов об аварии. Она произошла на 926-м км федеральной автомобильной дороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Между собой столкнулись рейсовый автобус, один грузовой автомобиль и две легковушки.





В ведомстве сообщили, что пострадал 21 человек. Всех пострадавших госпитализированы в окружную больницу в Ханты-Мансийск.





В СМИ представлена информация о том, что в салоне были 32 человека, из них 29 – это дети.





В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в автобусе находились члены детской спортивной команды по акробатике.





По случаю ЧП губернатор Наталья Комарова поручила мобилизовать все ведомства и службы.





В результате столь крупного ДТП под Ханты-Мансийском на месте происшествия движение транспорта организовано по одной полосе.

В МЧС о происшествии сообщили следующее: - "сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение на автодороге. К ликвидации происшествия привлекаются более 50 человек и 15 единиц техники".





Текст:

Т. Сокот



