В результате ДТП с автобусом в ХМАО погибли люди
05.12.2016 09:19 / Происшествия / Прочли: 86 человек
Речь идет о гибели 12 человек. 10 из них оказались дети. Напомним, что автобус перевозил членов детской спортивной команды по акробатике.
Транспортное средство столкнулось с двумя легковыми машинами и грузовиком. Согласно последним данным обнародованным данным в ДТП пострадал 21 человек. Всех пострадавших госпитализировали в окружную больницу в Ханты-Мансийск.
Что касается числа погибших в ДТП с участием рейсового автобуса, Ханты-Мансийский автономный округ, оно достигло 12 человек. Среди них оказалось 10 детей.
В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "по уточненным данным, в результате ДТП погибли 12 человек, включая 10 детей".
Эта цифра подтверждена в Главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "из разных источников стало известно о гибели 12 человек. Сколько из них взрослых и детей, - уточняется. Что касается пострадавших, то их всех осматривают медики, о диагнозах говорить пока рано".
Свои соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавшим в ДТП принес министр транспорта Максим Соколов.
Он сказал следующее: - "Это страшная трагедия, особенно учитывая, что в ней погибли дети. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Все обстоятельства этой аварии будут тщательным образом расследованы".
Несколько слов об аварии. Она произошла на 926-м км федеральной автомобильной дороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Между собой столкнулись рейсовый автобус, один грузовой автомобиль и две легковушки.
В ведомстве сообщили, что пострадал 21 человек. Всех пострадавших госпитализированы в окружную больницу в Ханты-Мансийск.
В СМИ представлена информация о том, что в салоне были 32 человека, из них 29 – это дети.
В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в автобусе находились члены детской спортивной команды по акробатике.
По случаю ЧП губернатор Наталья Комарова поручила мобилизовать все ведомства и службы.
В результате столь крупного ДТП под Ханты-Мансийском на месте происшествия движение транспорта организовано по одной полосе.
В МЧС о происшествии сообщили следующее: - "сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение на автодороге. К ликвидации происшествия привлекаются более 50 человек и 15 единиц техники".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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