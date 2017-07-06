Певица Анна Седокова не хочет избавляться от лишнего веса после третьих родов

Седокова рассказала, что осталось 10 кг избыточного веса. Впрочем, она не намерена истязать себя диетами. В своем блоге Анна призналась, что вполне довольна своим телом. «Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу страдать из-за своей полноты», - написала артистка.

Певица добавила, что не сможет быть «худой и томной с грустным многозначительным лицом». Она уверена, что обладает женственным и сексуальным телом, поэтому не будет стараться его изменить.





Напомним, Анна Седокова родила мальчика в апреле в Лос-Анджелесе. Имя отца третьего ребенка звезда не афиширует. Как узнали СМИ, избранником певицы стал российский миллионер 25-летний Артем Комаров. Свадьба пары, поговаривают, запланирована на это лето.

Кроме новорожденного сына, Седокова также воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича и 5-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.

Текст:

Е. Скобелева