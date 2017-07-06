Певица Анна Седокова не хочет избавляться от лишнего веса после третьих родов
34-летняя мама троих детей говорит, что после рождения сына Германа не хочет думать только о похудании. За время беременности певица набрала 20 кг, и 10 из них остались после родов. Но лишний вес не угнетает артистку, поэтому она решила не обращать на него внимания.
Седокова рассказала,
что осталось
Певица добавила,
что не сможет быть «худой и томной с грустным многозначительным лицом». Она уверена,
что обладает женственным и сексуальным телом, поэтому не будет стараться его
изменить.
Напомним, Анна
Седокова родила мальчика в апреле в Лос-Анджелесе. Имя отца третьего ребенка
звезда не афиширует. Как узнали СМИ, избранником певицы стал российский
миллионер 25-летний Артем Комаров. Свадьба пары, поговаривают, запланирована
на это лето.
Кроме новорожденного
сына, Седокова также воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Алину
от футболиста Валентина Белькевича и 5-летнюю Монику
от бизнесмена Максима Чернявского.
Текст:
Е. Скобелева