В полуфинале Кубка Шпенглера минское "Динамо" проиграло сборной Канады
31.12.2016 13:45 / Спорт / Прочли: 112 человек
Это была решающая встреча. Дальше канадцы сыграют с победителем другого полуфинала между швейцарскими командами "Лугано" и "Давос".
Напомним, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", Минск, проиграло сборной Канады. Счет игры 2:3. Это результат полуфинального матча Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
В составе победителей шайбы забросили Марк-Антуан Пуйо (8-я минута), Крис ди Доменико (15) и Чарльз Дженовей (53). У проигравших отличились Андрей Степанов (22) и Мэтт Эллисон (56).
На кануне решающая встреча. Канадцы должны сыграть с победителем другого полуфинала. Он состоится между швейцарскими командами "Лугано" и "Давос".
Турнир завершится сегодня, 31 декабря.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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