В полуфинале Кубка Шпенглера минское "Динамо" проиграло сборной Канады

На кануне решающая встреча. Канадцы должны сыграть с победителем другого полуфинала. Он состоится между швейцарскими командами "Лугано" и "Давос".

В составе победителей шайбы забросили Марк-Антуан Пуйо (8-я минута), Крис ди Доменико (15) и Чарльз Дженовей (53). У проигравших отличились Андрей Степанов (22) и Мэтт Эллисон (56).

Напомним, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", Минск, проиграло сборной Канады. Счет игры 2:3. Это результат полуфинального матча Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

Это была решающая встреча. Дальше канадцы сыграют с победителем другого полуфинала между швейцарскими командами "Лугано" и "Давос".

Последние новости

В окрестностях Джакарты случился пожар: горит паром Число жертв увеличилось до 23 человек. ... Число жертв увеличилось до 23 человек. ...

В аэропорту Красноярска самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку Воздушное судно выполняло рейс NH204, Франкфурт-на-Майне. ... Воздушное судно выполняло рейс NH204, Франкфурт-на-Майне. ...

Совбез ООН под Новый год принял предложенную Россией и Турцией резолюцию, касающуюся поддержки прекращения огня в Сирии Совет Безопасности ООН принял резолюцию России по Сирии. Она касается поддержки прекращения огня в Сирии. ... Совет Безопасности ООН принял резолюцию России по Сирии. Она касается поддержки прекращения огня в Сирии. ...

Толпу людей в Хельсинки протаранил автомобиль Семь человек травмированы оказались в результате аварии в Хельсинки. Здесь автомобиль протаранил толпу людей.&... Семь человек травмированы оказались в результате аварии в Хельсинки. Здесь автомобиль протаранил толпу людей.&...

Происшествие в США: пропал самолет Cessna 172, на борту которого находились три человека Речь идет самолете Cessna 172, который покинул аэропорт Молокаи и направлялся в Гонолулу.... Речь идет самолете Cessna 172, который покинул аэропорт Молокаи и направлялся в Гонолулу....

В канун Нового года самый пожилой землянин отметил 146-й день рождения Житель Индонезии Сапарман Содимеджо, который, по неофициальным данным, является старейшим жителем планеты, 31 ... Житель Индонезии Сапарман Содимеджо, который, по неофициальным данным, является старейшим жителем планеты, 31 ...

Трассу Оренбург - Орск закрыли для проезда из-за сильной метели В ГУ МЧС по Оренбургской области на дорогах развернули три пункта обогрева.... В ГУ МЧС по Оренбургской области на дорогах развернули три пункта обогрева....

Пожар в квартире в центре Петербурга удалось локализовать В результате случившегося эвакуированы были сразу восемь человек. Какие-либо сведения о пострадавших на данный... В результате случившегося эвакуированы были сразу восемь человек. Какие-либо сведения о пострадавших на данный...

Певица Мэрайя Кэри опозорилась на главном новогоднем шоу Нью-Йорка Она не смогла попасть в фонограмму, звучавшую в наушнике. Артистка перестала подпевать и даже опустила микрофо... Она не смогла попасть в фонограмму, звучавшую в наушнике. Артистка перестала подпевать и даже опустила микрофо...

Зарегистрировать недвижимое имущество и землю станет проще С 1 января 2017-го начинается действие федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Согла... С 1 января 2017-го начинается действие федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Согла...



