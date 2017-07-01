В Мексике ушел из жизни создатель культовых сериалов «Дикая Роза» и «Просто Мария»

Стало известно, что в Мексике на 91 году жизни умер мексиканский продюсер с еврейскими корнями Валентин Пимштейн. Под началом этого известного кинодеятеля были созданы такие сериалы, покорившие сердца миллионов зрителей по всему миру, как «Просто Мария», «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут».



Первая картина, которую продюсировал Пимштейн, вышла на большие экраны в далеком 1958-м и имела большой успех. С тех пор Валентин Пимштейн погрузился в производство сериалов, почти все из которых в последствие получили широкую популярность не только в самой Мексике, но и за границей. Целые семьи бросали все свои дела и прикипали глазами к телевизоров, переживая радости и горести «просто Марии». Это благодаря Пимштейну всемирную известность получили такие талантливые мексиканские актрисы, как Вероника Кастро, Лусия Мендес и Эдит Гонсалес.

Завершил свою многолетнюю продюсерскую карьеру Валентин Пимштейн в 1997 году, когда сменилось руководство телекомпании, с которой он все эти годы сотрудничал.

Досье. Валентин Пимштейн родился 9 августа 1925 года в Сантьяго, Чили. Его родители были еврейскими эмигрантами из России, которые бежали в Латинскую Америку в революционные годы. Валентин был седьмым по счету из девяти их детей. Как позднее вспоминал продюсер, любовь к кинематографу ему привила мать, обожавшая радио-сериалы и мексиканское кино. Всего Пимштейн поставил более сотни сериалов.

Текст: Е. Скобелева