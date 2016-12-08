Увеличилось число жертв землетрясения в Индонезии

Несколько слов о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой 6,4. Напомним, что оно произошло в среду приблизительно в 05:03 по местному времени (01:03 мск).







Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал общественность о том, что его эпицентр расположился в 92 км на восток от города Банда-Ачех, что расположен на северном побережье индонезийского острова Суматра. Что касается очага, он залег на глубине 10 км.





Последствия землетрясения вчера прокомментировал командующий индонезийскими Вооруженными силами в провинции Ачех. Он сообщил, что в результате случившегося пострадали приблизительно 300 человек, а состояние 73 человек медики оценили как тяжелое.





В результате землетрясения у берегов Индонезии по меньшей мере погибли 92 человека. Сначала в СМИ была информация о 54 погибших. Сегодня число погибших в результате землетрясения достигло 99 человек. Один местный житель сейчас числиться пропавшим без вести. Статистические данные этого характера обнародовал представитель оперативного штаба национального поискового и спасательного агентства страны Верри. Он также сообщил, что на сегодняшний день пострадали более 750 человек, а состояние 136 человек медики оценили как тяжелое. В том числе в специальные эвакуационные центры доставили свыше 3,2 тыс. местных жителей.





В свою очередь о последствиях землетрясения общественность проинформировали спасатели. Они сообщили, что стихия разрушила не менее 125 домов, 105 нежилых строений и еще 14 мечетей. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы специалистами в округе Пидиджая.





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Т. Сокот



