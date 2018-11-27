Стихийное бедствие на северо-востоке Японии: магнитуда землетрясения составила 5,0

Что касается угрозы цунами, о нем не объявляли.



Представители государственного метеорологического управления Японии сообщили об эпицентре подземных толчков. Он расположился в Тихом океане недалеко от побережья префектуры Фукусимы. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине приблизительно 20 километров.

Какая-либо информация о пострадавших или внештатных обстановках на атомной электростанции «Фукусима-1» отсутствует.

Текст: Т. Сокот



