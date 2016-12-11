Скрудж МакДак и три утенка возвращаются спустя три десятилетия: Disney снимет продолжение "Утиных историй"





Уже известно, что будет отрисован целый новый сезон из 21 получасовой серии. Творцы мультика обещают фанатам еще более интересные истории с участием дядюшки Скруджа и его юных родственников, а также остальных мультяшных персонажей, знакомых каждому ребенку из 90-х. Кроме того, запланирован выпуск двух отдельных эпизодов «Утиных историй».





Напомним, мультипликационная лента «Утиные истории» вышла в свет в 1987 году, влюбив в своих героев детишек по всему миру. Создатели выпустили ровно сто серий и одну полнометражку, показанную летом 1990-го.