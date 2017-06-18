К МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-06"
18.06.2017 16:22 / В мире / Прочли: 347 человек
О стыковке известно, что она прошла штатно. После нее экипаж станции начал разгружаться.
Речь идет о российском грузовом космическом корабле "Прогресс МС-06", который в автоматическом режиме смог пристыковаться к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Это сообщение принадлежит Центру управления полетами (ЦУП).
Текст сообщения принадлежит ЦУПе. Оно носит следующий характер: - "Стыковка космического корабля прошла штатно".
Процесс сближения контролировал российский космонавт Федор Юрчихин. Он был готов в случае необходимости взять управление на себя. После того как проверили герметичность стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж МКС начал разгружаться.
Напомним, что это была ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-06". Она стартовала с космодрома Байконур несколько дней тому назад, 14 июня в 12:20 мск. Обратим внимание, что это был второй российский "грузовик", который отправился к МКС в текущем году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 год. Обратим внимание, что следующий запланирован на 12 октября. В планах, чтобы "Прогресс МС-06" находился в составе МКС до первых чисел декабря. Дальше его затопят в Тихом океане.
Несколько слов о грузах на "Прогрессе". Это корабль доставил на МКС приблизительно 2,4 тонны грузов. Это 620 кг топлива, которое необходимо для заправки станции, еще 47 кг воздуха. Он находится в баллонах. Доставлено 420 литров воды и 351 кг контейнеров с рационами питания.
Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев проинформировал о том, что космонавтам отправили 15 кг свежих яблок, хрен столовый, горчицу, аджику, сырокопченые колбасы.
Обратим внимание, что среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. В планах их запустить вручную, когда космонавты будут выходить в открытый космос. Это мероприятие запланировано на август месяц.
Кстати, на МКС корабль доставил штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее в СМИ было сообщение о том, что в декабре прошлого года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04". Напомним, что на его на борту находился скафандр нового поколения "Орлан- МКС". С тех пор на станцию, чтобы заменить старые "Орланы-МК" доставили лишь один новый скафандр.
Источник в ракетно-космической отрасли проинформировал общественность о том, что в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов решили отправить на МКС новые рукава и штанины. Их присоединят к жесткому корпусу одного из старых скафандров на станции. Так будет продолжаться до тех пор, пока на Земле изготавливают новый скафандр взамен потерянного.
Напомним, что на МКС вместе с Юрчихиным находятся американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Британии тест на пожарную безопасность провалили уже 60 многоэтажных домов
27.06.2017 14:14 / В миреСвыше шести десятков британских многоэтажек не удовлетворяют требованиям пожарной безопасности....
Выбор межкомнатных дверей
27.06.2017 12:21 / ОбществоДвери между комнатами должны быть не только красивыми, но и создавать общий стиль....
В Индии семь туристов погибли на канатной дороге
27.06.2017 12:04 / ПроисшествияВ индийском штате Кашмир на горнолыжном курорте Гульмарг произошла трагедия: здесь погибли не менее семи турис...
В Норвегии собирают деньги на реставрацию скалы в форме мужского достоинства
27.06.2017 11:50 / ОбществоНорвежцы хотят прилепить обратно разрушенный вандалами «пенис Тролля»....
50 тысяч граждан трех стран создали живую цепь, требуя закрыть самую большую «атомку» Бельгии
27.06.2017 01:14 / ОбществоВ международной акции приняло участие огромное количество людей....
В Китае из-за угрозы второго обвала прерывают поиски жертв, погребенных под землей вследствие оползня
26.06.2017 23:57 / ОбществоНевзирая на то, что шансы найти кого-то живым спустя 48 часов после обвала склона горы крайне низки, спасатели...
Ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром
В Бразилии автомобиль протаранил группу скейтбордистов-подростков
26.06.2017 16:28 / Происшествия / ВидеоВ самом населенном бразильском городе Сан-Паулу произошло ЧП. ...
На Кубани пятеро детей попали в больницу с диагнозом «отравление галоперидолом»
26.06.2017 16:04 / ОбществоПятеро кубанских подростков отравились галоперидолом. Проверку инцидента проведет прокуратура Краснодарского к...
Оформляем ванную комнату с помощью керамической плитки от компании Керамир
26.06.2017 13:40 / ОбществоДля многих, ванная комната – это место уединения с самим собой. Принимая горячую ванну или душ, человек рассла...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар