К МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-06"

Речь идет о российском грузовом космическом корабле "Прогресс МС-06", который в автоматическом режиме смог пристыковаться к служебному модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Это сообщение принадлежит Центру управления полетами (ЦУП).







Текст сообщения принадлежит ЦУПе. Оно носит следующий характер: - "Стыковка космического корабля прошла штатно".





Процесс сближения контролировал российский космонавт Федор Юрчихин. Он был готов в случае необходимости взять управление на себя. После того как проверили герметичность стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипаж МКС начал разгружаться.





Напомним, что это была ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-06". Она стартовала с космодрома Байконур несколько дней тому назад, 14 июня в 12:20 мск. Обратим внимание, что это был второй российский "грузовик", который отправился к МКС в текущем году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 год. Обратим внимание, что следующий запланирован на 12 октября. В планах, чтобы "Прогресс МС-06" находился в составе МКС до первых чисел декабря. Дальше его затопят в Тихом океане.





Несколько слов о грузах на "Прогрессе". Это корабль доставил на МКС приблизительно 2,4 тонны грузов. Это 620 кг топлива, которое необходимо для заправки станции, еще 47 кг воздуха. Он находится в баллонах. Доставлено 420 литров воды и 351 кг контейнеров с рационами питания.





Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев проинформировал о том, что космонавтам отправили 15 кг свежих яблок, хрен столовый, горчицу, аджику, сырокопченые колбасы.





Обратим внимание, что среди научной аппаратуры на борту "Прогресса" находятся наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53" и ТНС-0 №2. В планах их запустить вручную, когда космонавты будут выходить в открытый космос. Это мероприятие запланировано на август месяц.





Кстати, на МКС корабль доставил штанины и рукава для скафандра "Орлан-МК". Ранее в СМИ было сообщение о том, что в декабре прошлого года потерпел аварию грузовой корабль "Прогресс МС-04". Напомним, что на его на борту находился скафандр нового поколения "Орлан- МКС". С тех пор на станцию, чтобы заменить старые "Орланы-МК" доставили лишь один новый скафандр.





Источник в ракетно-космической отрасли проинформировал общественность о том, что в связи с предстоящим в августе выходом в открытый космос российских космонавтов решили отправить на МКС новые рукава и штанины. Их присоединят к жесткому корпусу одного из старых скафандров на станции. Так будет продолжаться до тех пор, пока на Земле изготавливают новый скафандр взамен потерянного.





Напомним, что на МКС вместе с Юрчихиным находятся американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.





Текст: Т. Сокот



