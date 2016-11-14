На территории области аварийно-восстановительные работы подходят к концу.

В ведомстве сообщили, что "без энергоснабжения остаются 53 населенных пункта, 2353 жилых дома с населением 3365 человек, 18 социально значимых объектов, в том числе один дом милосердия и больница".

Всего без электричества остались три района Нижегородской области (Шахунья, Шарангский и Воскресенский).

Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "в течении дня было восстановлено электроснабжение в четырех муниципальных образованиях Нижегородской области (Семеновский, Ковернинский, Тонкинский, Краснобаковский районы)".

Три района Нижегородской области остались без электричества. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В обесточенных домах проживают приблизительно 3,4 тысячи человек.

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