Три района Нижегородской области остались без электричества
14.11.2016 09:24 / Происшествия / Прочли: 67 человек
В обесточенных домах проживают приблизительно 3,4 тысячи человек.
Три района Нижегородской области остались без электричества. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "в течении дня было восстановлено электроснабжение в четырех муниципальных образованиях Нижегородской области (Семеновский, Ковернинский, Тонкинский, Краснобаковский районы)".
Всего без электричества остались три района Нижегородской области (Шахунья, Шарангский и Воскресенский).
В ведомстве сообщили, что "без энергоснабжения остаются 53 населенных пункта, 2353 жилых дома с населением 3365 человек, 18 социально значимых объектов, в том числе один дом милосердия и больница".
Все социально значимые объекты обеспечили резервными источниками электроснабжения.
На территории области аварийно-восстановительные работы подходят к концу.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Москве расследуют избиение ребенка мужчиной в переулке
14.11.2016 14:45 / ПроисшествияСтоличные блюстители правопорядка выясняют обстоятельства избиения ребенка в Лялином переулке. Подозреваемый м...
В Москве избили работника посольства Ирландии
14.11.2016 12:55 / ПроисшествияПо предварительным данным, сотрудника дипучреждения изрядно поколотили из-за девушки....
Samsung Galaxy S7 черный бриллиант в GalaxyStore
14.11.2016 12:32 / НаукаВ ХХI веке очень важно иметь хороший смартфон, ведь от него зависит то, как пройдет ваш день, карьерный рост и...
Купить качественные ювелирные изделия по выгодным ценам
14.11.2016 12:17 / ОбществоВ последнее время все больше людей предпочитают эксклюзивные изделия ручной работы. Такая тенденция особо прос...
IPhone 7 в re:Stor
14.11.2016 12:11 / НаукаВыход новой версии IPhone повергла всех в восторг, ведь ожидание было почти что нестерпимо. Так полюбившийся в...
Президентом Молдавии стал проросийский социалист Додон
14.11.2016 11:51 / ПолитикаВ президентской гонке в Республике Молдова победу одержал выдвиженец социалистической политической силы Игорь ...
После землетрясения магнитудой 7,8 первая волна цунами достигла Новой Зеландии
14.11.2016 10:12 / ПроисшествияВ настоящий момент существует угроза цунами на восточном побережье всей Новой Зеландии. Это касается Крайстчер...
В городском дворе Благовещенска видели рысь
14.11.2016 09:55 / ПроисшествияНапомним, что приблизительно в том же районе 9 ноября, рысь тоже заметили в городе....
В Буйнакском районе Дагестана режим КТО сняли
14.11.2016 09:22 / ПроисшествияНапомним, что режим контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана ввели 18 октября. В СМИ предс...
В результате теракта в Пакистане погибли не менее 45 человек
14.11.2016 09:13 / ПроисшествияВ Пакестане случился теракт. В результате случившегося погибли не менее 45 человек. Еще пострадали более 100 ч...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар