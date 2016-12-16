Российские и японские ученые планируют совместную работу над онкопрепаратами

Российские и японские ученые в рамках партнерства планируют совместно работать над созданием лекарственных препаратов. Большинство из них касается столь смертельного заболевания как онкология. Это сообщение президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга.







Виктор Вексельберг считает, что "круг партнерств с Японией - это не только индустриальные партнерства, но и медицина. Здесь у нас есть ряд партнерств по созданию препаратов для лечения онкологических заболеваний и тестирования вирусных заболеваний".





Он обратил внимание на то, что это двустороннее партнерство. "Это - не просто торговые операции по приобретению тех или иных технологических или других производств. Это именно совместная работа российских и японских ученых и инженеров, которые будут работать над соответствующими продуктами".





Дальше он добавил, что "такая кооперация является залогом успешного сотрудничества в самых широких областях".





Несколько слов о размещении исследовательского центра. Фонд "Сколково" и японская корпорация FANUC сегодня планируют подписать соглашение о размещении в "Сколково" исследовательского центра. Об этом общественность тоже проинформировал Вексельберг.





Он отметил, что "сегодня в рамках форума мы подпишем соглашение с FANUC, мировым лидером в области робототехники. Формат соглашения предполагает размещение у нас исследовательского центра (площадью) 6 тыс. кв м, там будут самый передовые несерийные роботы для совместных работ".





Вексельберг обратил внимание на то, что круг решаемых задач на основе технологий FANUC, очень широк.





В Токио свою работу продолжает российско-японский бизнес-форум. В рамках этого мероприятия запланировано восемь сессий по самым разным вопросам. Это энергетика, развитие городской среды, здравоохранение, пленарное заседание, на котором ожидается выступление лидеров двух стран.





Обратим внимание на то, что Японию на этом бизнес-форуме представляют, в частности, руководители крупных корпораций. Среди них JGC Corporation, Sojitz, Chiyoda Corporation, Mitsui & Co. Российская сторона представлена такими участниками: руководители компаний "Русагро", ABBYY ("Абби"), "Русгидро", фонда "Сколково".





Текст: Т. Сокот



