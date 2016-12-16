Происшествие в Ростовской области: перевернулся автобус с шахтерами
16.12.2016 16:44 / Происшествия / Прочли: 143 человек
В Ростовской области произошел следующий инцидент: перевернулся автобус, в котором находились шахтеры. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Служебный автобус, в котором находились шахтеры, перевернулся в Ростовской области. Инцидент случился рядом со станцией Владимирская, Красносулинский район области.
В результате случившегося пострадал водитель. Это сообщение ГУ МВД по Ростовской области. Оно носит следующий характер: - "сообщение о ДТП с участием автобуса "ПАЗ" поступило около 12:00 мск. По предварительным данным, автобус в ходе движения опрокинулся на бок, в результате ДТП водитель автобуса сломал ногу и доставлен в больницу. В салоне автобуса находились до шести работников угледобывающего предприятия, информация о получении травм кем-либо из них отсутствует".
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
Несколько слов об аварии. Она могла случиться по причине снега, выпавшего в ночь на пятницу в регионе. Это спровоцировало многокилометровые заторы в Ростове-на-Дону, создав затруднение движения на междугородних трассах.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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