Происшествие в Ростовской области: перевернулся автобус с шахтерами

Служебный автобус, в котором находились шахтеры, перевернулся в Ростовской области. Инцидент случился рядом со станцией Владимирская, Красносулинский район области.







В результате случившегося пострадал водитель. Это сообщение ГУ МВД по Ростовской области. Оно носит следующий характер: - "сообщение о ДТП с участием автобуса "ПАЗ" поступило около 12:00 мск. По предварительным данным, автобус в ходе движения опрокинулся на бок, в результате ДТП водитель автобуса сломал ногу и доставлен в больницу. В салоне автобуса находились до шести работников угледобывающего предприятия, информация о получении травм кем-либо из них отсутствует".





На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.





Несколько слов об аварии. Она могла случиться по причине снега, выпавшего в ночь на пятницу в регионе. Это спровоцировало многокилометровые заторы в Ростове-на-Дону, создав затруднение движения на междугородних трассах.





Текст: Т. Сокот



