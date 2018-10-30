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Чтобы присоединиться к профессионалам и начать играть уже сегодня, достаточно пройти процедуру регистрации. Сейчас она стала заметно проще, что позволяет привлекать еще большее количество клиентов. Вместе с тем, букмекер традиционно заботится о безопасности юзеров, поэтому предлагает предоставить как можно большее количество сведений о себе, чтобы в будущем, в случае несанкционированного доступа, не допустить мошенничества.





При прохождении процедуры регистрации Вам потребуется указать ряд данных. А именно:

Фамилию и имя.

Дату своего рождения.

Электронную почту, на которую придет письмо с подтверждением о регистрации.

Страну и город, в котором Вы проживаете.

Номер мобильного телефона.

Предпочитаемую валюту.

Пароль, а также быть готовым к тому, что его необходимо будет повторить.



Помните, что регистрация на Пари Матч доступна только совершеннолетним пользователям. Для большей надежности профессионалы просят дать ответ на дополнительный вопрос. Это позволит не допустить мошеннических действий в аккаунте.









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