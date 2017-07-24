Что такое срок исковой давности кредита?

То есть это фактически и является сроком исковой давности. Если данный срок упущен, то суд может посчитать требования банка безосновательными. Чтобы этого не допустить, банк должен либо самостоятельно, либо при помощи сторонних юридических фирм следить за этим. Как показывает практика Правового Эксперта , сторонние юридические конторы справляются с взысканием долгов лучше, чем подразделение банка, так как их оплата зависит от результата.





Когда истекает срок исковой давности?





Согласно ГК срок исковой давности по любым кредитным обязательствам составляет 3 года. Вот только до сих пор с юридической точки зрения нет однозначного мнения о том, с какого момента считать начало этого срока.

Некоторые эксперты считают, что по правилам срок исковой давности должен считаться с того дня, когда гражданин последний раз вносил платеж.

Например, если он переводил средства на кредитный счет в сентябре 2013-го года, то уже в 2016-м году того же месяца истекает исковой срок.





Другие придерживаются мнения о том, что три года должны начать отчитываться от той даты, которая является крайним сроком выплаты кредита. К примеру, если в договоре сказано, что заемщик обязуется произвести все платежи до января 2018-го года, то никаких требований банк не сможет ему предъявить уже в январе 2021-го года.





Как правило, суд применяет на практике второй вариант. Но при этом банк вполне может оспорить его решение, особенно если последний платеж по кредиту был произведен не так давно. Суд высшей инстанции может применить другой метод подсчета срока исковой давности.





Проблемы срока исковой давности





Самое интересное то, что в законе не прописано, с какой даты должен начинаться срок исковой давности. Поэтому банки вполне могут вольно трактовать это пункт. Например, они потребуют в суде, чтобы срок исковой давности начинался с момента последнего контакта банка и его клиента.

Но можно ли как-то доказать наличие факта общения банка и клиента? Практика показывает, что можно. К примеру, доказательством служит подпись заемщика о принятии уведомительного письма от банка. Также отчет может начинаться с того времени, когда клиент приходил в банковское учреждение и просил реструктуризировать его долг.





Исходя из вышеизложенного заемщик, который по каким-то причинам не может платить кредит и стремится добиться истечения срока исковой давности, должен прекратить все контакты с банком. Также не лишним будет обратиться за помощью к опытному специалисту, который расскажет, как вести себя в той или иной ситуации.