Исследователи Гроба Господнего в Иерусалиме подтвердили его подлинность

Сейчас руководитель исследования, археолог Фредрик Хиберт из National Geographic, заявил, что содержание гробницы полностью доказывает то, что речь идет о той же гробнице, которую обнаружили в IV веке.

Гроб Господний открыли впервые за почти 500 лет. Под белой мраморной плитой археологи нашли полку из известняка. На ней, полагают, лежало тело Иисуса. Позже ученые увидели еще одну мраморную плиту, о существовании которой не знали. На ней выгравирован крест, нанесенный, вероятнее всего, в XII веке, в эпоху крестоносцев.

Профессор Хиберт добавил, что анализ полученных при нынешнем исследовании данных займет несколько месяцев. По его результатам команда ученых планирует создать виртуальную реконструкцию внутреннего помещения и сделать ее доступной для публичного просмотра.

Текст: Е. Скобелева