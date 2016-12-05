Исследователи Гроба Господнего в Иерусалиме подтвердили его подлинность
Ученые, работающие в Иерусалиме на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, заявили о подлинности Гроба Господнего. Храм Воскресения Христова несколько раз был разрушен после пожаров, землетрясений и войн. После разрушений святыню отстраивали. Из-за такой сложной истории в сохранности места погребения Христа у теолого возникали сомнения.
Сейчас руководитель исследования, археолог Фредрик Хиберт из National Geographic, заявил, что содержание гробницы полностью доказывает то, что речь идет о той же гробнице, которую обнаружили в IV веке.
Гроб Господний открыли впервые за почти 500 лет. Под
белой мраморной плитой археологи нашли полку из известняка. На ней, полагают,
лежало тело Иисуса. Позже ученые увидели еще одну мраморную плиту, о
существовании которой не знали. На ней выгравирован крест, нанесенный,
вероятнее всего, в XII веке, в эпоху крестоносцев.
Профессор Хиберт добавил, что анализ полученных при
нынешнем исследовании данных займет несколько месяцев. По его результатам команда
ученых планирует создать виртуальную реконструкцию внутреннего помещения и
сделать ее доступной для публичного просмотра.
Текст: Е. Скобелева