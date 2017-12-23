Американская компания SpaceX запустила ранее уже летавшую в космос ракету Falcon 9 с 10 спутниками

За этим запуском ракеты SpaceX наблюдать могли даже жители Калифорнии







Об этом мероприятии известно следующее: - американская компания SpaceX смогла вполне успешно запустить ракету-носитель Falcon 9 с 10 спутниками связи Iridium Next.

Кстати, запуск ракеты производился с базы военно-воздушных сил США, калифорнийское Ванденберзи.





Несколько слов о доставленном Falcon 9 в космос грузе. Это четвертая партия из 75 спутников. Их обычно запускают с целью глобального комплекса связи Iridium Next.





Обратим внимание, что первая ступень ракеты SpaceX до этого времени летала в космос. Это было в июне текущего года. Она вполне успешно вернулась на Землю. Кстати, в планах компании ее больше не использовать в дальнейшем.





Несколько слов о SpaceX. Это американская компания. Она основана в 2002 году Маском. Цель создания компании - ократить расходы на полеты в космос, открыв таким образом путь к колонизации Марса. Известно, что сотрудники этой компании разработали ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, в том числе космический корабль Dragon.





Текст: Т. Сокот



