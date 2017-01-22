В Санкт-Петербурге не смогли потушить троллейбус

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, на борьбу с пожаром в троллейбусе направили две машины и девять спасателей. Несмотря на усилия огнеборцев, от общественного транспорта остался только каркас. Предположительно, воспламенение произошло из-за замыкания электросети в машине. Точную причину установит техническая экспертиза.



В инциденте никто не пострадал. К девяти часам сгоревший троллейбус забрали с проезжей части, освободив проезд по проспекту.

Текст: Е. Скобелева