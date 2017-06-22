Террорист-неудачник, затевавший кровавую акцию в Брюсселе, собрал бомбу дома

Во время обыска по месту жительства подозреваемого в сорванной попытке устроить взрыв на вокзале в Брюсселе были изъяты взрывчатые вещества. Также в квартире предполагаемого террориста, который пытался привести в действие бомбу и был ликвидирован правоохранителями, найдены элементы взрывного устройства. На основании этих улик прокуратура Бельгии пришла к выводу, что боевик, который в последствии был нейтрализован, собирал бомбу у себя дома. Жил мужчина 36 лет, марокканец по происхождению, в районе Моленбек.



Первые результат расследования дают основания полагать, что подозреваемый симпатизировал международной террористической организации «Исламское государство» (группировка запрещена в РФ). Ранее молодой человек имел дело с полицией, несколько раз погорел на наркотиках, но в списках потенциальных экстремистов его не было. Бельгийские СМИ, несмотря на то, что в официальных источниках имя террориста не указывается, пишут, что его звали Усама Зариу. В районе, где проживал экстремист, уже идут обыски.

Текст: Е. Скобелева