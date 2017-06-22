Террорист-неудачник, затевавший кровавую акцию в Брюсселе, собрал бомбу дома
В вечер вторника, 20 июня, на Центральном вокзале столицы Бельгии полицейский застрелил подозрительного мужчину, когда тот попытался активировать взрывное устройство. Как оказалось, силовик остановил теракт.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого в
сорванной попытке устроить взрыв на вокзале в Брюсселе были изъяты взрывчатые
вещества. Также в квартире предполагаемого террориста, который пытался привести
в действие бомбу и был ликвидирован правоохранителями, найдены элементы
взрывного устройства. На основании этих улик прокуратура Бельгии пришла к
выводу, что боевик, который в последствии был нейтрализован, собирал бомбу у
себя дома. Жил мужчина 36 лет, марокканец по происхождению, в районе Моленбек.
Первые результат расследования дают основания полагать, что подозреваемый симпатизировал международной террористической организации «Исламское государство» (группировка запрещена в РФ). Ранее молодой человек имел дело с полицией, несколько раз погорел на наркотиках, но в списках потенциальных экстремистов его не было. Бельгийские СМИ, несмотря на то, что в официальных источниках имя террориста не указывается, пишут, что его звали Усама Зариу. В районе, где проживал экстремист, уже идут обыски.
Текст: Е. Скобелева