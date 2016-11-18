Свою подготовку к посадке завершил экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-11"

Что касается экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челн-11"), известно, что он состоит из двух космонавтов – это 50-летний Цзин Хайпэн и 37-летний Чэнь Дун. Оба они работали вместе в течении 30 дней.







и он уже завершил подготовку к посадке. Это сообщение Центрального китайского телевидения (CCTV), которое ведет прямую трансляцию из пекинского Центра управления пилотируемыми полетами.





Напомним, что вчера корабль отстыковался от лабораторного модуля "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"). Сам корабль "Шэньчжоу-11" был запущен 17 октября. Для этого использовалась ракета-носитель Long March - 2F. Стартовая площадка находилась на космодроме Цзюцюань, северо-западная провинция Ганьсу. Кстати, "Шэньчжоу-11" – это шестой китайский пилотируемый корабль.





Текст:

Т. Сокот



