Коучинговые вопросы как эффективный инструмент в работе практического психолога

В процессе социально-психологической помощи именно вопросы содержат в себе силу, способную изменить жизнь клиента. Они могут пробудить креативное мышление, могут склонить принять другую точку зрения, зажечь огонь веры в собственные силы, заставить задуматься или мобилизовать все силы для достижения поставленных целей с помощью точного и глубокого вопроса. Постановка правильных, «сильных» вопросов заставляет сначала думать, а потом формулировать ответы, в которые клиент сам верит, и которые мотивируют его на определенную деятельность.



Отношение вопросов заставляет человека активно участвовать в решении собственных проблем, ответы на вопросы заставляют искать лучшие варианты выхода из проблемных ситуаций.

Текст: Т. Сокот



