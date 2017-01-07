На юге МКАД в результате гололеда столкнулись приблизительно 20 автомобилей

Приблизительно 20 автомобилей столкнулись в нескольких местах на юге МКАД, район Бесединского моста. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.







В правоохранительных органах сообщили о причинах случившихся аварий. Это несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда. Этот гололед образовался на кольцевой магистрали.





В пресс-службе сообщили, что "четыре столкновения с участием 18 автомобилей произошли на внешней стороне МКАД между Каширским и Бесединским шоссе".





На место ЧП выехали сотрудники ДПС. Они устанавливают причины столкновений.





Текст: Т. Сокот



