Полиция Южной Африки охотится за насильником, которому женщина укусила пенис

Женщина была подвергнута сексуальному насилию в провинции Мпумаланга. Случилось это тогда, когда она пыталась добраться до клиники вместе с пятилетним ребенком.

В полиции сообщили, что ее изнасиловали в кустах. Одного из мучителей она укусила. От дикой боли он взвыл и убежал. Также убежал и второй преступник. Африканка обратилась в полицию. Нападавших привлекут к ответственности. Этим вопросом занимается полиция Мпумаланга.

Нападавшие управляли белым авто Toyota Tazz. Это авто видели рядом недалеко от города Уайт-Ривер.

Изнасилование и сексуальное посягательство – это серьезная проблема для Южной Африки. Согласно обнародованным данным Africa Check, за период с 2016 по 2017 год в среднем сообщалось о 109 изнасилованиях. В общей сложности это 39 828 инцидентов.

Тем не менее, этот показатель немного сократился, если сравнивать с предыдущими годами. Напомним, что всего было зарегистрировано 41 503 случаев изнасилования.

Текст: Т. Сокот