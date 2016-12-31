Жители Новой Зеландии уже встретили Новый 2017-й год

Напомним, аступление Нового года уже празднуют на Восточном полушарии нашей планеты. В десять часов утра по московскому времени полный надежд 2017 год наступил на острове Рождества, который входит в состав республики Кариати и расположен в Тихом океане. Острой является самой восточной точкой земного шара. Далее Новый год встретили в Новой Зеландии. На очереди - жители Азии, Эвропы, Африки и Америки.