Землетрясение, магнитуда которого 8,0, случилось в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение, магнитуда которого составила 8,0, случилось в Папуа - Новой Гвинее, остров Бугенвиль. Это сообщение принадлежит Геологической службе США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 39 км на запад от города Арава. Здесь проживает приблизительно 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залег на глубине 167 км.





В свою очередь Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о том, что возможна угроза возникновения цунами.





Какая-либо информация о жертвах и разрушениях в настоящий момент отсутствует.





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Т. Сокот



