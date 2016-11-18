В Москве прошел международный гуманитарный форум, посвященный 25-летию СНГ

В церемонии открытия приняли участие руководитель Россотрудничества Л.Н. Глебова, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И. Калашников.

«СНГ – это уникальная площадка для общения и взаимодействия стран, которые географически, геополитически, экономически сплетены многими нитями. Наши народы объединены общей культурной идентичностью, отеческой памятью. Мы можем работать и общаться на одном языке», – отметила Л.Н. Глебова.

В числе участников и делегатов форума: представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, органов государственной власти стран Содружества, средств массовой информации, парламентарии, деятели культуры, науки, образования, религиозные деятели.

В рамках панельных дискуссий, тематических конференций и круглых столов прошло более 50 мероприятий, на которых эксперты обсудили развитие многостороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе применение инноваций в гуманитарной сфере, перспективы сотрудничества государственных, научных и бизнес структур в реализации образовательных проектов и др. Отдельным большим блоком прошли дискуссии на тему молодежной политики.

На итоговой пресс-конференции руководители Россотрудничества подвели итоги форума. «На форуме было большое количество идей, которые мы собираемся продвигать. Я с удовольствием для себя отметил, что множество инициативных людей занимаются реально важными делами», – подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества А.В. Фролов. «Форум еще раз подчеркнул необходимость двигаться вперед, взаимодействовать. Потому что это востребовано нашими народами», – подвел окончательный итог конференции заместитель руководителя Россотрудничества по межкультурному сотрудничеству А.В. Радьков.