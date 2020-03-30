О последствиях пандемии короновируса в Великобритании

Представители властей Великобритании также сообщили о 209 случаях смерти, связанных с болезнями, в результате чего в целом по стране эта цифра составила 1228 человек.



Несмотря на высокий уровень, этот показатель был ниже рекордного роста.



Что нового в Великобритании? В настоящее время государство находится на общенациональном уровне, пытаясь сдержать заболевание:



Премьер-министр Борис Джонсон продолжает самоизолироваться, подтвердив в пятницу, что у него положительный результат на коронавирус Джонсон сказал, что приблизительно 20 000 бывших сотрудников NHS вернулись на работу, чтобы помочь национальной борьбе. Заместитель главного врача Англии сказал, что нужно шесть месяцев, прежде чем жизнь в Великобритании вернется к «нормальной». В течение недели команда Mercedes Formula One совместно с Университетским колледжем Лондона создала дыхательный аппарат, который может помочь не допустить пациентов в реанимацию. Тысячам сотрудников авиакомпаний EasyJet и Virgin предлагают работу в новой больнице NHS Nightingale в лондонском Центре ExCel. Те, кто зарегистрируется, будут поддерживать медсестер и старших врачей в полевой больнице коронавируса в восточном Лондоне.





Текст: Т. Сокот



