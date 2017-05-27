В Италии сдаются в бесплатную аренду более сотни архитектурных памяток истории

Получатели исторических объектов обязаны будут их отреставрировать, превратив в полноценные туристические объекты. При этом каждый должен подтвердить, что он готов вложить деньги в ремонт и реконструкцию.

Власти страны позволят выбирать функциональное назначение зданий: в них можно организовать гостиницы, спа-центры, музеи и любые другие туристические заведения. Главное - они должны быть востребованными у путешественников.

После того как власти одобрят идеи по обновлению исторического здания, инвестор получит его в безвозмездное пользование на 9 лет. Для тех, кто будет особенно оригинален в своих идеях, срок бесплатной аренды объектов составит 50 лет.

Решение передать замки в частные руки — часть стратегического плана, чтобы туристы посещали не только большие и популярные города, но и интересовались менее известными регионами страны. Среди предлагаемых инвесторам зданий есть старинные замки и виллы XI-XIII веков.

Текст: Е. Скобелева