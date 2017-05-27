В Италии сдаются в бесплатную аренду более сотни архитектурных памяток истории
Власти Италии бесплатно предоставят всем желающим во временное пользование более сотни архитектурных памяток истории. Единственное условие — привести их в надлежащий вид.
Получатели исторических объектов обязаны будут их
отреставрировать, превратив в полноценные туристические объекты. При этом
каждый должен подтвердить, что он готов вложить деньги в ремонт и
реконструкцию.
Власти страны позволят выбирать функциональное назначение
зданий: в них можно организовать гостиницы, спа-центры, музеи и любые другие
туристические заведения. Главное - они должны быть востребованными у
путешественников.
После того как власти одобрят идеи по обновлению
исторического здания, инвестор получит его в безвозмездное пользование на 9
лет. Для тех, кто будет особенно оригинален в своих идеях, срок бесплатной
аренды объектов составит 50 лет.
Решение передать замки в частные руки — часть
стратегического плана, чтобы туристы посещали не только большие и популярные
города, но и интересовались менее известными регионами страны. Среди
предлагаемых инвесторам зданий есть старинные замки и виллы XI-XIII веков.
Текст: Е. Скобелева