Минобороны РФ: семь раз за неделю в небо на перехват поднимались истребители

Речь идет о военных самолетах из состава дежурных сил противовоздушной обороны, которые на протяжении недели семь раз поднимались на перехват, подлетая к российским рубежам иностранных летательных аппаратов. Эта информация представлена представителями Минобороны.



В публикации сказано, что разведкой у границ РФ на протяжении минувшей недели занимались 15 летательных аппаратов.

Кстати, российские военные все-таки не допустили, чтобы нарушить границы.

Текст: Т. Сокот



