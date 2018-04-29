Выпускной в ресторане «Летучий Голландец»: панорамный банкетный зал с видом на Неву и качественный сервис

Оканчивая школу, подросток переходит на осознанный путь в будущее. Выбор профессии, учеба в университете и серьезные жизненные решения, которые повлияют на судьбу – всё это ждет ученика впереди. Оканчивая университет, студент смело может называть себя полноценным профессионалом своего дела.





Все эти этапы важно запечатлеть в памяти и ярко отпраздновать с людьми, с которыми ученики и студенты провели не малую часть молодости.





Поэтому родители и выпускники отводят много времени и внимания на подготовку мероприятия, которое посетят много важных гостей. Немало важно предоставить самим выпускниками возможность провести, возможно, последние дни вместе в комфортной обстановке. Свои услуги для проведения выпускного предлагает ресторан Летучий Голландец . Заказав банкетный зал с видом на Неву, вы получите качественный сервис от профессионального персонала и яркое времяпровождение.





Банкетные залы

«Летучий Голландец» предлагает выпускникам и выпускницам выбор среди залов, террас и веранд с необычными видам и декорациями:

Гранд-кафе “Прованс”;



Зал “Эрмитаж”;



“Порто”;



Летняя веранда на воде.



Каждый из залов вмещает в себе определенное количество гостей. Посетители смогут фотографироваться на фоне ночной Невы, окутанной яркими огнями фонарей. Гости насладятся видами города: Зимним Дворцом, Петропавловской крепостью, стрелкой Васильевского острова и набережными. Живая музыка в ресторане сделает момент особенным.





Преимущества выпускного на «Летучем Голландце»





Три банкетных зала разместят в себе всех приглашенных гостей. Интерьеры помещений сочетают в себе изысканность и уют. Декорации, размещенные в залах ресторана, создадут особенные фото на память. Кухня порадует каждого. В сети «Летучий Голландец» есть собственная кондитерская, авторское меню, опытный шеф-повар. Сервис на высшем уровне.









Чтобы сделать выпускной в ресторане по-настоящему ярким, устройте целое шоу с декорациями, светомузыкой и артистами российской и зарубежной эстрады, а чтобы поставить точку на пройденном этапе, запустите яркие и оригинальные фейерверки в ночное небо.





Бронирование онлайн





Банкетный зал можно забронировать онлайн на сайте «Летучего Голландца». В специальной анкете укажите данные и номер телефона, по которому менеджеры свяжутся с вами и обсудят детали. Интернет-резервация позволяет сэкономить время. Запись онлайн не влияет на качество предоставленных услуг ресторана.