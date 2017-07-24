Трагедия в Башкирии: в своем автомобиле утонули двое мужчин

В СМИ обнародована информация о том, как из водоема вблизи в деревни Копей-Кубово, используя трактор, вытащили «Ладу-Калину». В ней находились тела жителей села Кандры 1951 и 1960 годов рождения.



В настоящий момент правоохранительные органы заняты тем, что выясняют все обстоятельства трагедии.

Текст:

Т. Сокот



