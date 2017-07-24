Самолет А380 компании Qantas вынуждено приземлился в Сиднее

Речь идет о самолете Airbus А380, который принадлежит австралийской авиакомпании Qantas. Он вылетел из Сиднея в Даллас (США). Однако, спустя приблизительно три с половиной часа полета воздушное судно взяло обратный курс . Было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту отправления.







Дело в том, что во время полета пилоты заметили утечку масла. Это касалось одного из двигателей. Было решено по принципу предосторожности прервать полет.

В СМИ обнародовано сообщение представителя авиакомпании. Он сообщил, что пилот решил, что "будет лучше проверить двигатель в Сиднее, чем лететь в Даллас, до которого оставалась еще около 12 часов".





На борту воздушного судна находились свыше 400 пассажиров. Никто из этих людей и членов экипажа не пострадал.





Обратим внимание, что представитель Qantas проинформировал общественность, что пассажиров отправят в Даллас быстро - в течение ближайших суток. К этому времени этот вопрос уже решен.





Текст:

Т. Сокот



