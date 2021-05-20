Республиканцы бросили вызов Трампу, с целью поддержать расследование беспорядков в Капитолии





Тридцать пять республиканцев бросили вызов своим партийным лидерам и бывшему президенту Дональду Трампу, выступившим на стороне демократов в 252–175 годах, чтобы начать расследование.

Трамп призвал республиканцев проголосовать против «демократической ловушки».

Законопроект вряд ли пройдет через верхнюю палату. Главный республиканец Сената Митч Мак Коннелл этот документ раскритиковал.

Расследованием заниматься будет комиссия, ранее расследовавшая теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Он учредит орган из 10 членов, равномерно разделенных между двумя основными партиями, который к концу года вынесет рекомендации о том, как предотвратить любое повторение вторжения в Капитолий.

Сторонники Трампа штурмовали Конгресс 6 января, пытаясь помешать засвидетельствованию победы президента Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Голосование в среду воспринялось как испытание на лояльность бывшего президента для членов его партии.

Все 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших за импичмент Трампа в дни после бунта в Капитолии за подстрекательство к восстанию, были в числе 35 голосовавших за комиссию.

Катко - главный республиканец в Комитете внутренней безопасности Палаты представителей - сказал, что «американский народ и полиция Капитолия заслуживают ответов и действий как можно скорее, чтобы ничего подобного больше не повторилось».

Незадолго до голосования Тим Райан, демократ из Огайо, сказал в зале палаты представителей: “У нас есть люди, которые взбираются на Капитолий, бьют полицию Капитолия свинцовыми трубами по голове, и мы не можем добиться двухпартийности? Что еще должно произойти. в этой стране?”



