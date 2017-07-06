Происшествие в Болгарии: между собой столкнулись 40 автомобилей

О происшествии известно следующее: - более 40 автомобилей столкнулись в на магистрали "Фракия", район города Ихтиман, Болгария. В результате случившегося пострадал 31 человек. В настоящий момент медики оценили состояние погибших как тяжелое. Это сообщение принадлежит Младену Маринову, главному секретарю МВД.







Маринов сообщил, что "сигнал о ДТП на 45 км автомагистрали "Фракия" поступил около 6 часов утра (время совпадает с московским - прим. ТАСС), в условиях сильного тумана столкнулись более 40 машин. Погибших нет, 31 человек получил ранения и госпитализирован".





Вероятная причина инцидента - густой туман.





Движение по магистрали в настоящий момент удалось частично восстановить.





Текст:

Т. Сокот



