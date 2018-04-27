Обезличенные металлические счета как инструмент инвестирования
27.04.2018 18:41 / Общество / Прочли: 737 человек
Существует много видов инвестирования. Одни несут в себе много рисков, но зато обещают высокую доходность, другие наоборот.
Одним из наиболее популярных инструментов инвестирования можно считать обезличенные металлические счета (ОМС), которые выступают альтернативой покупки золота.
Виды ОМС
В чем же минусы покупки золотых слитков? Дело в том, что это не совсем удобно для клиента, так как он будет нести дополнительные расходы, связанные с хранением золота и отчислением налогов на реализацию драгоценных металлов. Именно поэтому банки сегодня предлагают ОМС, которые по доходности примерно равны инвестициям в золото и монеты.
ОМС – это специальный счет, в котором указано, какой металл был приобретен клиентом и в каких количествах. При этом там нет данных о его пробе и серийных номерах.
ОМС бывают двух видов: срочные счета и до востребования. Первый вид очень похож на срочный вклад в банке. В договоре будет указан срок, на который гражданин желает вложить средства в драгоценный металл. При этом если он решит взять средства раньше времени, то не получит процентов. ОМС до востребования более удобны для того, кто точно не знает, когда ему могут понадобиться деньги. Проценты в этом случае будут меньше, зато закрыть счет можно в любое время. Консультацию по открытию ОМС зарубежом можно получить на www.hill.ru.
Особенности ОМС
Банки сегодня предлагают клиентам покупать несколько видов драгоценных металлов помимо золота. Это серебро, палладий и платина. При этом открытие счета совершенно бесплатное. Многим процесс оформления покупки будет напоминать обычное открытие депозитного счета. За исключением того, что на счете будут не деньги, а граммы драгоценных металлов.
Кстати, при закрытии счета клиент может получить не только деньги, но и драгоценные металлы, которые он приобретал. Правда, для него это актуально только в том случае, если в скором будущем он собирается вновь инвестировать их.
Достоинства и недостатки
У ОМС есть ряд преимуществ. Его может оформить любой желающий и минимальная сумма вклада небольшая. Банки не взимают совершенно никакой платы за обслуживание счета, а процесс купли-продажи металлов происходит в день обращения гражданина в финансовое учреждение.
Но у ОМС есть один большой минус. Дело в том, что данные счета не подпадают под систему обязательного страхования депозитов. Поэтому, если у банка отзовут лицензию, то клиент не получит вложенных средств. Чтобы этого избежать, стоит открывать ОМС лишь в солидных и проверенных банках, вроде Сбербанка.
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Источник: LadyVenus.ru
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