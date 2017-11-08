Происшествие на Тайване: разбился истребитель Mirage 2000 французского производства

Речь идет о тайваньском истребителе французского производства Dassault Mirage 2000, который выполнял тренировочный полет. Так произошло, что он упал в море ближе север от острова. Сообщение этого характера принадлежит командованию Военно-воздушных сил.







О судьбе пилота ничего не известно. К этому времени связь с самолетом была потеряна. Потерялась она в пределах 74 км на север от портового города Цзилун. До сих пор в этом районе продолжается поисковая операция. В ней участвуют патрульные катеров и авиатехника.





Всего на вооружении Тайваня находится 60 истребителей Mirage 200. Их покупали во Франции в 1998 году. Эти машины - основа ВВС острова, так же как и американские F-16 и истребители IDF собственного производства.





Текст: Т. Сокот



