В Индии с рельсов сошел поезд

Число жертв железнодорожной катастрофы, которая случилась минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш, юг Индии, достигло 32 человек. Травмированы оказались по меньшей мере 54 человека. Изначально в СМИ была информация о том, что погибли 23 погибших.







О катастрофе известно следующее: она случилась накануне приблизительно в 23:30 местного времени (около 21:00 МСК). В это время с рельсов на скорости сошли по меньшей мере 13 из 22 вагонов скорого поезда. Он выполнял маршрут Джагдалпур - Бхубанешвар.





О ЧП известно следующее: оно

случилось в 160 км от города Вишакхапатнам рядом со станцией Кунеру.





Что касается причины катастрофы, они в настоящий момент выясняются. На месте происшествия активно работают спасательные бригады.





Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Других пассажиров развезли автобусы, которые прибыли из ближайших городов.





Это ЧП случилось сразу через несколько месяцев после того, как в рпрошлом году 20 ноября в пределах 100 км от города Канпур, штат Уттар-Прадеш, с рельсов сошли сразу 14 вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Индор - Патна. В результате случившегося погиб 151 человек. Еще более 200 человек пострадали.





Напомним, что на уходящей неделе полиция арестовала террориста, который заявил, что именно он установил самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях. В настоящий момент следствие занято тем, что проверяет эту версию.





Текст:

Т. Сокот



