Происшествие в Мехико: на группу протестующих наехал автомобиль

Речь идет о внедорожнике, который совершил наезд на группу людей. Последние перекрыли проспект Сентенарио, юго-запад столицы Мексики. Улицу заблокировали родители учащихся одной из районных школ. Те требовали от властей, чтобы они проверили здание после мощного землетрясения, которое произошло не так давно - 19 сентября.







Никому из участников манифестации не нужна была госпитализация. Дело в том, что пострадавшие всего лишь отделались легкими ушибами. Что касается водителя джипа, предпринимались попытки линчевать, однако представителям полиции удалось отбить его у возмущенных сограждан.





Случившееся прокомментировал Альваро Санчеса, представитель руководства городской полиции. Он сообщил о том, что к этому времени водителя удалось задержать. Помимо него, под стражу взяли еще двое участников потасовки.





Текст: Т. Сокот



