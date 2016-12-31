Боец смешанных единоборств Расул Мирзаев стал жертвой нападения в Москве

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили факт причинения телесных повреждений молодому мужчине на юге города. В сообщении указано, что «трое неизвестных из травматического оружия несколько раз выстрелили в потерпевшего 1986 года рождения и скрылись».



Пострадавшего бойца доставили в больницу. Сегодня Мирзаева прооперировали. Более подробной информации о его состоянии нет.

Напомним, в 2012 году Расул Мирзаев был осужден за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. В августе 2011-го возле ночного клуба самбист нанес один акцентированный удар левой рукой в лицо Агафонову. Противник упал и ударился головой об асфальт, что привело к коме.

Студент умер спустя три дня после стычки. Через несколько дней Мирзаев написал явку с повинной следователю. Спортсмена приговорили к двум годам ограничения свободы. В 2014-м Расул Мирзаев продолжил спортивную карьеру.

Текст: Е. Скобелева