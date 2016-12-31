Боец смешанных единоборств Расул Мирзаев стал жертвой нападения в Москве
В ночь на 31 декабря в столице было совершено нападение на чемпиона мира по боевому самбо, участнику боев смешанных единоборств Расула Мирзаева. 30-летнего бойца около двух часов ночи подстрелили трое неизвестных из травматического пистолета.
В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили
факт причинения телесных повреждений молодому мужчине на юге города. В сообщении
указано, что «трое неизвестных из травматического оружия несколько раз
выстрелили в потерпевшего 1986 года рождения и скрылись».
Пострадавшего бойца доставили в больницу. Сегодня Мирзаева
прооперировали. Более подробной информации о его состоянии нет.
Напомним, в 2012 году Расул Мирзаев был осужден за убийство по неосторожности студента Ивана Агафонова. В августе 2011-го возле ночного клуба самбист нанес один акцентированный удар левой рукой в лицо Агафонову. Противник упал и ударился головой об асфальт, что привело к коме.
Студент умер спустя три дня после стычки. Через несколько дней Мирзаев написал явку с повинной следователю. Спортсмена приговорили к двум годам ограничения свободы. В 2014-м Расул Мирзаев продолжил спортивную карьеру.
Текст: Е. Скобелева