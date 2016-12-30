В Таиланде более 20 туристов эвакуированы с затонувшей в море лодки

Более 20 туристов из Индии эвакуировали с затонувшей лодки рядом с курортной Паттайи, Таиланд. Это сообщение береговой охраны.







Инцидент случился в тот момент, когда туристы возвращались из поездки по экзотическим островам.

Примерно в полутора километрах от берега лодка дала течь и начала быстро тонуть, что привело к панике на борту.





Рядом с местом ЧП оказались две моторные лодки. Те, кто в них находился, подобрали туристов. Об этом общественность проинформировала беговая охрана. Серьезно пострадавшие отсутствуют. У нескольких человек незначительные ушибы. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.





Текст: Т. Сокот



