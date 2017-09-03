В чем заключается необычное поведение ветра на Красной планете?

Исследования, использующие орбитальный аппарат NASA, показывают влияние ветра на масштабные грандиозные и мелкие странно структурированные ландшафты в Кратере Гейл.



Ровер также наблюдал вихри, несущие пыль, проверяя, как далеко ветер перемещает зернистые пески за один день.

Наблюдения Красного Кратера на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter подтвердили долгосрочные закономерности и темпы ветровой эрозии, которые помогают объяснить странность наличия слоистой горы в середине ударного кратера.

О доминирующей роли ветра в Гейле высказался Маккензи Дей, представляющий Техасский университет в Остине. Дей является ведущим автором исследования. Его мнение заключается в том, что

Наблюдения свидетельствуют о том, что ветровые структуры в кратере сегодня отличаются от того, когда ветры с севера удаляют материал, который когда-то заполнял пространство между горой Шарп и кратером кратера. Теперь сама гора Шарп – это основной фактор в определении местных направлений ветра. В общем, ветер формировал гору; теперь гора формирует ветер.

Атмосфера Марса примерно в сто раз тоньше Земли, поэтому ветер на Марсе оказывает гораздо меньшую силу, чем ветры на Земле.

Песок, переносимый ветром, захлестывает марсианские ландшафты.

Текст: Т. Сокот



