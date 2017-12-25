Выборы в Каталонии: король Испании Фелипе обратился к сепаратистам
25.12.2017 15:32 / В мире / Прочли: 206 человек
Главная идея национального единства короля Фелипе осталась неизменной.
Король Испании снова обратил внимание общественности на единство в связи с тем, что есть последствиями в связи с референдумом о независимой Каталонии.
В своем Рождественском послании Фелипе VI призвал жителей Каталонии выбирать сосуществование, а не конфронтацию, однако, он прямо не упоминал лидеров каталонского сепаратистского движения.
Несколько слов предистории. После октябрьского референдума в регионе король подверг критике тех, кто возглавил движение за независимость Каталонии.
Многие каталонцы были возмущены этим, и тот факт, что он не упомянул о жестокой испанской полицейской операции, тоже блокировал голосование.
Корреспондент Кевин Коннолли обратил внимание что ключевое послание короля о важности национального единства остается неизменным, но его рождественское вещание было более осторожным и примирительным.
Король сказал, что на этой неделе политики, избранные в каталонский парламент, в том числе представители узкого сепаратистского большинства, должны будут «столкнуться с проблемами, которые затрагивают всех каталонцев, в отношении плюрализма и с учетом их ответственности за общее благо».
«Дорога не может снова привести к конфронтации и исключению, которые, как мы уже знаем, порождают ничего, кроме раздора, неопределенности и разочарования», - так он выразился в своей резиденции в Мадриде.
Король Испании Фелипе VI одобрил открытость и творческий дух Каталонии.
В свою очередь Карлес Пудждемтон призвал к переговорам с испанским руководством. Напомним, что он является лидером блока сепаратистских партий, выигравшим большинство на выборах в четверг, но до сих пор остается в Брюсселе. Его сегодня считают беглецом от испанских судебных органов. Он был арестован вместе с другими сепаратистскими лидерами после незаконного референдума.
Карлес Пудждемтон попросил премьер-министра Испании Мариано Рахой встретиться с ним. Пока что не известно, как на эту информацию отреагирует сам господин Раха.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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