Спасателям удалось обнаружить тела погибших в результате крушения индонезийского самолета

Спасатели Индонезии обнаружили тела нескольких погибших в результате катастрофы самолета, случившейся в провинции Архипелаг Риау.







Происшествие прокомментировал руководитель полиции провинции комиссара Эрланда. Он сообщил, что "спасатели доставили тела на остров Батам для установления личности".





В настоящий момент операция, в которой принимают участие корабли индонезийских ВМС, а также авиация из Сингапура, продолжается. Это сообщение главы правоохранительных органов.





Напомним, что самолет M-28 Skytruck потерпел крушение в вчера, 3 декабря.





В свою очередь происшествие прокомментировали представители Управления гражданской авиации республики, в воздушной зоне ответственности которого и случилась эта катастрофа. Они сообщили, что "последний сигнал, зафиксированный радаром, находится примерно в 40 морских милях (72 км) юго-восточнее города Танджунгпинанг (административный центр провинции Архипелаг Риау), связь с бортом P4201 была потеряна примерно в 11:22 по местному времени (06:22 мск)".





В СМИ представлена информация о том, что никто из находившихся на борту не выжил. В настоящий момент отсутствуют точные данные о числе жертв. Известно, что на борту было от 12 до 19 человек.





Самолет эксплуатировали правоохранительные органы Индонезии. Лайнер совершал следующий рейс: он вылетел из города Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на остров Батам (провинция Архипелаг Риау).





Текст:

Т. Сокот



