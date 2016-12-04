Спасателям удалось обнаружить тела погибших в результате крушения индонезийского самолета
04.12.2016 14:41 / Происшествия / Прочли: 95 человек
Напомним, что на борту воздушного судна находились от 12 до 19 человек. Однако, никто из них не выжил.
Спасатели Индонезии обнаружили тела нескольких погибших в результате катастрофы самолета, случившейся в провинции Архипелаг Риау.
Происшествие прокомментировал руководитель полиции провинции комиссара Эрланда. Он сообщил, что "спасатели доставили тела на остров Батам для установления личности".
В настоящий момент операция, в которой принимают участие корабли индонезийских ВМС, а также авиация из Сингапура, продолжается. Это сообщение главы правоохранительных органов.
Напомним, что самолет M-28 Skytruck потерпел крушение в вчера, 3 декабря.
В свою очередь происшествие прокомментировали представители Управления гражданской авиации республики, в воздушной зоне ответственности которого и случилась эта катастрофа. Они сообщили, что "последний сигнал, зафиксированный радаром, находится примерно в 40 морских милях (72 км) юго-восточнее города Танджунгпинанг (административный центр провинции Архипелаг Риау), связь с бортом P4201 была потеряна примерно в 11:22 по местному времени (06:22 мск)".
В СМИ представлена информация о том, что никто из находившихся на борту не выжил. В настоящий момент отсутствуют точные данные о числе жертв. Известно, что на борту было от 12 до 19 человек.
Самолет эксплуатировали правоохранительные органы Индонезии. Лайнер совершал следующий рейс: он вылетел из города Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) на остров Батам (провинция Архипелаг Риау).
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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