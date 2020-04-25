Российских педагогов могут регулярно проверять у психиатров

Несколько слов о пояснительной записке к проекту закона. В ней указывается, что недостойные люди, которые совершили преступления против жизни и здоровья граждан, а также категория людей с психическими отклонениями не должны заниматься как образовательным, так и воспитательным процессом.







В результате, таким документом депутаты начали заниматься после того, как началось следствие по делу на предмет убийства аспирантки СПбГУ доцентом Олегом Соколовым.





Текст: Т. Сокот



