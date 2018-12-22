Трагедия в Ленобласти: в результате ДТП погиб один иностранец, трое человек тяжело ранены

Это было крупное дорожно-транспортное происшествие, характер которого следующий: автомобиль, в котором были граждане Арабской Республики Египет, в мгновенье занесло на заснеженной трассе. Дальше машина по инерции протаранила столб.







В результате случившегося погиб один человек. Травмированы еще трое. У них травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы.





Что касается состояния троих раненых, его медики оценили как тяжёлое. Им диагностировали переломы позвоночника, а также рёбер и иные травмы.

Дальше было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ .

До сих пор выясняются обстоятельства этого ДТП.

Текст: Т. Сокот