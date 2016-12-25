Потерпел крушение самолет Минообороны РФ с 92 людьми на борту





Как сообщили в оборонному ведомстве, пассажирами пропавшего с радаров лайнера были представители прессы, журналисты "Первого канала" и "Звезды", а также артисты Академического ансамбля песни и пляски, которые летели в Сирию, чтобы выступить с концертом для российских военнослужащих на в аэропорту Хмэймим в Латакии. Как известно на базе этого аэродрома функционирует российская военная база.





Для поисков следов воздушного судна на возможное место аварии отправился вертолет. К несчастью, наихудшие предположения подтвердились: в Черном море, на расстоянии в полтора километра от берега и на глубине 50-70 метров были найдены обломки Ту-154... Проводятся поисково-спасательные работы. В пяти километрах от побережья обнаружены личные вещи пассажиров, в одном километре — большое маслянистое пятно. Шансы найти выживших крайне низки, но сотрудники МЧС делают все, что в их силах.





Причины катастрофы пассажирского самолета над Черным морем устанавливаются.





Текст: Е. Скобелева