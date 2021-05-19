Биткойн продолжает падать, Китай принимает жесткие меры по отношению к криптовалюте
19.05.2021 22:42 / Экономика / Прочли: 246 человек
Цена на биткойн упала ниже 34000 долларов (24 030 фунтов стерлингов) в среду впервые за три месяца после того, как Китай ввел новые ограничения на криптовалюту.
Пекин запретил банкам и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой.
Во вторник он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.
Это произошло сразу за падением биткойнов более чем на 10% на прошлой неделе после того, как Tesla заявила, что больше не будет принимать валюту.
В среду днем иткойн немного восстановился, хотя еще упал на -10,4% , составив $ 38 131.
В то же время акции Tesla упали более чем на 3% на Уолл-стрит, возможно, из-за подверженности производителя электромобилей биткойнам.
Фирма, принадлежащая Илону Маску, по-прежнему владеет криптовалютой на сумму около 1,5 млрд долларов.
Пекин принимает решительные меры. Торговля криптовалютой является незаконной в Китае с 2019 года в целях пресечения отмывания денег. Но люди по-прежнему торгуют онлайн-валютой, такой как биткойн, что беспокоит Пекин.
Во вторник три поддерживаемые государством организации, в том числе Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Банковская ассоциация Китая и Ассоциация платежей и клиринга Китая, выпустили предупреждение в социальных сетях. Они добавили, что недавние резкие колебания цен на криптовалюту «серьезно нарушают безопасность активов людей» и нарушают «нормальный экономический и финансовый порядок».
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