Биткойн продолжает падать, Китай принимает жесткие меры по отношению к криптовалюте





Пекин запретил банкам и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой.

Во вторник он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

Это произошло сразу за падением биткойнов более чем на 10% на прошлой неделе после того, как Tesla заявила, что больше не будет принимать валюту.

В среду днем иткойн немного восстановился, хотя еще упал на -10,4% , составив $ 38 131.

В то же время акции Tesla упали более чем на 3% на Уолл-стрит, возможно, из-за подверженности производителя электромобилей биткойнам.

Фирма, принадлежащая Илону Маску, по-прежнему владеет криптовалютой на сумму около 1,5 млрд долларов.

Пекин принимает решительные меры. Торговля криптовалютой является незаконной в Китае с 2019 года в целях пресечения отмывания денег. Но люди по-прежнему торгуют онлайн-валютой, такой как биткойн, что беспокоит Пекин.

Во вторник три поддерживаемые государством организации, в том числе Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Банковская ассоциация Китая и Ассоциация платежей и клиринга Китая, выпустили предупреждение в социальных сетях. Они добавили, что недавние резкие колебания цен на криптовалюту «серьезно нарушают безопасность активов людей» и нарушают «нормальный экономический и финансовый порядок».



