В Нидерландах массово закрываются тюрьмы в связи с дефицитом заключенных

Власти Королевства Нидерландов постановили закрыть до конца нынешнего лета еще пять тюрем в виду того, что в стране просто нету достаточного количества заключенных, чтобы их заполнить. Вследствие закрытия таких «малокомплектных» тюрем порядка 2,5 тысячи сотрудников, там работавших, лишатся работы. Впрочем, значительную их часть обещают трудоустроить в других пенитенциарных учреждениях и органах правоохранительной системы.



Отметим, что это отнюдь не первое подобное решение о массовом закрытии исправительных учреждений в Нидерландах. Так, в 2013-м в связи с недостатком нарушителей закона закрылось сразу 19 (!) тюрем.

Текст: Е. Скобелева