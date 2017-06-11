В Нидерландах массово закрываются тюрьмы в связи с дефицитом заключенных
Нидерландские тюремные учреждения прекращают свое существование из-за того, что в стране слишком низкий уровень преступности и элементарно некого сажать.
Власти Королевства Нидерландов постановили закрыть до конца
нынешнего лета еще пять тюрем в виду того, что в стране просто нету
достаточного количества заключенных, чтобы их заполнить. Вследствие закрытия
таких «малокомплектных» тюрем порядка 2,5 тысячи сотрудников, там работавших,
лишатся работы. Впрочем, значительную их часть обещают трудоустроить в других
пенитенциарных учреждениях и органах правоохранительной системы.
Отметим, что это отнюдь не первое подобное решение о массовом закрытии исправительных учреждений в Нидерландах. Так, в 2013-м в связи с недостатком нарушителей закона закрылось сразу 19 (!) тюрем.
Текст: Е. Скобелева